Patlıcanlı pilav

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Patlıcanlı pilav tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

2-3 kemer patlıcanı

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 rendelenmiş soğan

1 rendelenmiş domates

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için

Frenk soğanı

Kızartmak için

1 çay bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı

Patlıcanları yıkadıktan sonra, kabuklarını alaca soyun ve küçük küp formunda doğrayın. Tuzlu suda bekletin. Pirinci bir kaba alın. üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip 10 dakika beklettikten sonra yıkayıp süzün. Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp hafifçe sıkıp kağıt havlu ile kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Küp kesilmiş patlıcanları ekleyip kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp yağını çektirin. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Rendelenmiş soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ilave edip kavurmaya devam edin. Su, tuz, karabiber, şeker, yenibahar, nane ve tarçını ekleyin. Su kaynayınca süzülmüş pirinci ekleyin. Bir kere karıştırın. üstüne patlıcanları yayın. Kapağını kapatıp önce harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağı kapalı olarak dinlendirin. Tahta kaşıkla pilavı harmanlayın. Üzerini kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.