Pazılı barbunya çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

3 soğan

15 gr tereyağı

Yarım çay bardağı pirinç

1 demet pazı

250 gr dana kıyma

4 su bardağı sıcak su

1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı mısır unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Pazıların saplarını kesip yapraklarını ince şeritler şeklinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Soğanı ekleyip kısık ateşte kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç ve haşlanmış barbunyayı ekleyin. Tuzla tatlandırın. Dört su bardağı sıcak su ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pazı yapraklarını ilave edin. 3-4 dakika pişirin. Süt ve mısır unu bir kasede karıştırın. çorbaya azar azar ekleyip karıştırın. Karabiber ekleyin. Sıcak servis yapın.





