Pazılı barbunya çorbası
6 kişilik
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Malzemeler
3 soğan
15 gr tereyağı
Yarım çay bardağı pirinç
1 demet pazı
250 gr dana kıyma
4 su bardağı sıcak su
1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye
Yarım su bardağı süt
Yarım çay bardağı mısır unu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Pazıların saplarını kesip yapraklarını ince şeritler şeklinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Soğanı ekleyip kısık ateşte kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinç ve haşlanmış barbunyayı ekleyin. Tuzla tatlandırın. Dört su bardağı sıcak su ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pazı yapraklarını ilave edin. 3-4 dakika pişirin. Süt ve mısır unu bir kasede karıştırın. çorbaya azar azar ekleyip karıştırın. Karabiber ekleyin. Sıcak servis yapın.