Pazılı lüfer
Pazılı lüfer tarifi...
4 kişilik
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Malzemeler
4 parça levrek fileto
1 demet pazı
Yarım demet taze soğan
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
İri kıydığınız taze soğanları tavada, zeytinyağında hafifçe soteleyin. Üzerine fileto levrekleri dizip tavanın kapağı kapalı olarak pişirin. Balıklar pişince diğer tarafını çevirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp üzerini iri kıydığınız pazılarla örterek ağzı kapalı olarak pişirmeye devam edin. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.