Pazılı lüfer

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Pazılı lüfer tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

4 parça levrek fileto

1 demet pazı

Yarım demet taze soğan

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

İri kıydığınız taze soğanları tavada, zeytinyağında hafifçe soteleyin. Üzerine fileto levrekleri dizip tavanın kapağı kapalı olarak pişirin. Balıklar pişince diğer tarafını çevirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp üzerini iri kıydığınız pazılarla örterek ağzı kapalı olarak pişirmeye devam edin. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





