Pazılı ve limonlu mercimek çorbası tarifi...

Malzemeler

300 gr kabuklu kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı jasmine pirinci

5 su bardağı su

2 patates

5 yaprak pazı

3 diş sarımsak

3 soğan

1 demet taze kişniş

1 limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı toz kimyon

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Kırmızı mercimeği ve pirinci bol suyla yıkayıp tencereye alın. Suyu ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Kıyılmış soğan, kişniş ve sarımsağı yağda kavurun. İri doğranmış pazı, küp doğranmış patates ve sotelenmiş soğan karışımını mercimekli karışıma ekleyin. 10-15 dakika kısık ateşte tüm malzemeyi pişirin. Kimyon, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip çorbayı ocaktan alın. Servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

