Pekan cevizli ekmek tarifi

Malzemeler:

200 g pekan cevizi

18 g taze maya

2 yemek kaşığı bal

250 ml ılık su

40 ml zeytinyağı

400 g un

100 g tam buğday unu

8 g tuz



Hazırlanışı:

Pekan cevizlerini fırında ya da ocak üzerinde yakmadan 10 dakika kavurun. Daha sonra bıçak yardımıyla ufak parçalara bölün. Maya ile balı karıştırıp 10 dakika bekletin. Zeytinyağını ilave edin. Un, tuz ve kavrulmuş cevizleri karıştırıp, azar azar mayalı karışıma ekleyerek karıştırın. Hamuru 10 dakika kadar yoğurun. Yoğururken biraz un ilave edebilirsiniz. Hamuru içi yağlanmış bir kaba hamuru alın ve üzerini streç filmle sıkıca kapatıp yaklaşık bir saat ılık ortamda dinlendirin. Mayalanan hamuru unlanmış tezgahın üzerinde hafifçe yoğurarak havasını alın. Hamura şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerini nemli bir bezle kapatıp fırının içinde bir saat daha dinlendirin. Fırının alt kısmına bir tas kaynar su koyun. Ekmeğinizi 230 dereceye ayarlı fırında bir saat pişirin. Bir saat dinlendirip servis yapın.