Peynir dolgulu jalapeno biberi tarifi

Malzemeler:

10 jalapeno biberi

2 yemek kaşığı krem peynir

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 su bardağı galeta unu

2 yumurta

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Biberleri uzunlamasına ortadan ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Peynir ve maydanozu karıştırın. Biberlerin içlerini peynir ile doldurun ve parçaları tekrar birleştirin. Yumurtalara tuz ekleyip çatalla çırpın. Biberleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. İşlemi iki kez tekrarlayın ve kızgın yağda kızartın. Sıcak ya da ılık servis yapın.