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Malzemeler

100 g sert beyaz peynir

1 soğan

1 çay kaşığı tuz

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

Çörek otu



Hazırlanışı:

Beyaz peyniri rendenin iri kısmı ile rendeleyip geniş bir kaseye alın. Soğanın kabuklarını soyup ince doğrayın. Bir kaseye alıp acısını çıkartmak için tuz ile ovun. Maydanozu ince kıyın. Tüm malzemeyi peynirin olduğu kaseye ekleyerek ezmeden karıştırın. Çörek otu ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





