Pide üzerinde ciğer kavurma

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Pide üzerinde ciğer kavurma tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

1 kg kuşbaşı kuzu ciğeri

1 su bardağı un

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 kırmızı soğan

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

3-4 dal maydanoz

Pide hamuru için

300 g un

1 tatlı kaşığı maya

1 su bardağı süt

Tuz



Hazırlanışı:

Ciğerleri yıkayın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu süzdürün. Unu yayvan bir tabağa alıp ciğerleri una bulayın. Geniş bir tavada 5 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Ciğerlerin fazla unlarını silkeleyerek tavaya alın. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp kavurun. Kevgirle yağdan çıkarın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince doğradığınız sarımsakları kalan zeytinyağında soteleyin. Yağını çektirdiğiniz ciğerleri ilave edip kırmızı pul biber ve sumak ile tatlandırın. 5 dakika daha karıştırarak pişirin. İnce kıyılmış maydanozu ekleyip ocaktan alın. Pidesi için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 35-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru bezelere ayırın. Bir merdane yardımıyla yuvarlak açın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kızaran soğanlı ciğerleri sıcak pidenin üzerine alarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

