Pideli iskender nasıl yapılır?

Malzemeler

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

300 g kıyma

3 domates

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım ramazan pidesi

Üzeri için

500 g yoğurt

2-3 diş sarımsak

Kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıyma, rendelediğiniz domatesler ve salçayı ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin. Küp doğradığınız pideleri bir servis tabağında alın. Kıymalı harcı üzerine yayın. üzeri için ezdiğiniz sarımsağı hafif çırptığınız yoğurda ilave edip karıştırın. Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Kırmızı pul biberi ilave edip ocaktan alın. Kıymalı harcın üzerine yoğurt döküp biberli yağ gezdirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



