Akşam yemeği için bol lezzetli bir önerimiz var! Pideli kuzu incik tarifi...

Malzemeler

2 kuzu incik

3 defne yaprağı

3-4 dal taze kekik

3-4 dal taze biberiye

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pide hamuru için

300 g un

1 tatlı kaşığı maya

1 su bardağı süt

Tuz

Sosu için

2 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

Zeytinli biber salatası

1 soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık sarı biber

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Tuz

Sumak

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Kuzu incikleri tencereye alın. Üzerine su, defne yaprağı ve taze otları ekleyip 1-1.5 saat haşlayın. Ardından suyunu ayırın ve etleri ayrı bir kapta kemiklerden ayırıp iri parçalar halinde bırakın. Hamuru hazırlamak için tüm malzemeyi derin bir yoğurma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun, üzerini nemli bir bezle örtüp 35-40 dakika dinlendirin. Mayalanan hamuru bir merdane yardımıyla oval açın. Sosu için gerekli olan malzemeleri bir kasede karıştırıp hamurun üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız pidelerin üzerine kuzu incik etinizi yerleştirin. Zeytinli biber salatası için, piyazlık doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Jülyen doğradığınız biberleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Zeytinleri ilave edip biberler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kuzu incik etinizin yanında zeytinli biber salatası ile sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



