Piliç köftesi
6 kişilik
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Malzemeler
500 gr. kemiksiz but
2 diş sarımsak
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı kekik
7-8 dal maydanoz
5 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri
Deniz tuzu
Hazırlanışı
Kemiksiz budu rondoda çekip püre haline gelene dek ezin. İçine ince kıyılmış soğanı, maydanozu, yumurtayı, galeta ununu ve tuzunu ekleyip karıştırın. En son rendelenmiş dil peynirini de ekleyin. Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde köfte şeklini verin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada, ızgara kıvamında kızartın.