Piliç köftesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr. kemiksiz but

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı kekik

7-8 dal maydanoz

5 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri

Deniz tuzu



Hazırlanışı

Kemiksiz budu rondoda çekip püre haline gelene dek ezin. İçine ince kıyılmış soğanı, maydanozu, yumurtayı, galeta ununu ve tuzunu ekleyip karıştırın. En son rendelenmiş dil peynirini de ekleyin. Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde köfte şeklini verin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada, ızgara kıvamında kızartın.