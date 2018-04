Pırasa kalye

6 kişilik

Malzemeler

500 gr kuzu eti

1 kg pırasa

100 gr tereyağı

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 limonun suyu

4 su bardağı et suyu



Hazırlanışı:

Pırasaları temizleyip 4-5 santim uzunluğunda kesin. Eti tencereye alıp bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Tereyağını ekleyip orta ateşte kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pırasayı ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak et suyu, limon suyu ve pirinci ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte et ve pırasa yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.