Pırasa kalye
6 kişilik
Malzemeler
500 gr kuzu eti
1 kg pırasa
100 gr tereyağı
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 limonun suyu
4 su bardağı et suyu
Hazırlanışı:
Pırasaları temizleyip 4-5 santim uzunluğunda kesin. Eti tencereye alıp bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Tereyağını ekleyip orta ateşte kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pırasayı ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak et suyu, limon suyu ve pirinci ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte et ve pırasa yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.