Lezzetli ve çok pratik pirinç mücveri tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kepekli pirinç

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım soğan

Tuz

Karabiber

2 yumurta

100 gr beyaz peynir

2 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Pirinçleri bol suda haşlayıp suyunu süzün. Geniş bir kaba ince doğranmış soğan, kıyılmış nane, maydanoz, dereotu, un, kabartma tozu, tuz, karabiber, yumurtalar ve çatalla ezilmiş peyniri alın. Pirinçleri de ekleyip hepsini iyice karıştırın. Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Hazırlanan karışımı kaşık kaşık yağın içine bırakın ve her iki tarafını da kızartın. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.