Pirinçli domates dolması

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4 kişilik -

Malzemeler

4 büyük domates

250 gr dana kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 soğan

1 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet dereotu

Birkaç dal taze kekik

Yarım demet kıyılmış maydanoz

2 yemek kaşığı domates salçası

2 çay bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pirinci bir tutam tuz ilave edilmiş sıcak suda 15 dakika bekletip süzün. Domatesleri yıkayıp üzerinden iki parmak kalınlığında kapaklar kesin ve içlerini bir kaşıkla çıkarın. Soğan ve sarımsağı soyup kıyın. Kıymayı bir kaseye alın. Domateslerin içi, soğan, 1 yemek kaşığı salça, sarımsak, zeytinyağı, dereotu, taze kekik ve tuz ekleyip iyice karıştırın. En son pirinci ilave edip tekrar karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi domateslerin içine paylaştırın. üzerine domateslerin kapaklarını yerleştirip tencereye dizin. Kalan salçayı 2 çay bardağı sıcak suda eriyinceye kadar karıştırın ve tencerenin kenarından ilave edin. Su iyice kaynadıktan sonara ocağı kısıp yemeği kısık ateşte 20 dakika daha pişirin.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.