Pirinçli ve yoğurtlu köfteyi deneyin!

Malzemeler

200 gr kıyma

1 soğan

1 yemek kaşığı pirinç

6 su bardağı su

2 patates

1 havuç

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Tereyağı

Kuru nane





Hazırlanışı

Patateslerin kabuğunu soyup küçük küp şeklinde doğrayın. Havucu temizleyip patates büyüklüğünde doğrayın. Soğanı rendeleyin. Kıyma, pirinç, tuz ve karabiber ile karıştırarak iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar alıp ıslattığınız avucunuzun içinde yuvarlayarak top köfteler yapın. Unu düz bir tabağa alın. Köfteleri una bulayın. 6 su bardağı suya bir tutam tuz ekleyip tencerede kaynatın. Köfteleri ve küp şeklinde kesilmiş patates ve havucu kaynar suya ekleyip 15 dakika orta ateşte pişirin. Limonun suyunu sıkıp yoğurt ve yumurta sarısı ile birlikte bir kasede iyice karıştırın. Bu karışıma çorbanın suyundan azar azar 5 yemek kaşığı ilave edin ve elde ettiğiniz terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak tencereye ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Tereyağında kızdırılmış naneyi üzerine gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

