Portakallı kereviz dolması nasıl yapılır?

Malzemeler

4 orta boy kereviz

5-6 dal tarhun

300 gr tavuk göğüs eti

2 su bardağı portakal suyu

100 gr badem

1 soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı et suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Kerevizlerin kabuklarını soyup içini oyup çıkarın ve limonlu suda bekletin. Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayın. Soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayıp tavada soteleyin. Tavuk etlerini ilave edip karıştırın. Bir su bardağı et suyunu ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ile tatlandırıp kısık ateşte pişirin. Ocağı kapatın. Tarhun ve bademleri irice kıyıp ilave ederek karıştırın. Daha sonra kerevizlerin içine hazırlamış olduğunuz tavuklu içten doldurup, portakal suyunu ilave edin. Kerevizler pişinceye kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



