Püreli tepsi köftesi

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Farklı bir köfte tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr dana kıyma

1 soğan

8 dal maydanoz

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

2 sivri biber

Kimyon

Kekik

Tuz

Karabiber

Püre için

4-5 patates

30 gr tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Köfte için gereken malzemeyi bir kapta yoğurun. Harcı 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Patatesleri haşlayın ve sıcakken rendeleyip içine tereyağı, süt ve tuzu ilave edip karıştırın. Yağlanmış bir cam kaba elinizle bastırarak köfteyi yayın ve 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Köfteyi fırından çıkardıktan sonra üzerine patates püresini yayın ve bir kaşık yardımıyla düzleştirdikten sonra en üst katına rendelenmiş kaşar peynirini yayıp tekrar fırına vererek üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan 10-15 dakika sonra dilimleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.