Safranlı pilav
4 kişilik
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Malzemeler
2 su bardağı pirinç
50 gr tereyağı
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 tatlı kaşığı safran veya zerdeçal
1 çay bardağı badem
½ çay bardağı kuşüzümü
½ çay bardağı kuru üzüm
5-6 adet kuru kayısı
1 çubuk tarçın
Tuz
Hazırlanışı:
Pirinci sıcak suda yarım saat bekletin, süzün ve sudan geçirin. Bir tencerede tereyağı eritin. Pirinci ve safranı ekleyin, tahta kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kavurun. 2.5 su bardağı sıcak su ilave edin (Tavuk suyu tercih edilirse daha lezzetli olur). Ardından haşlanmış nohut, badem, kuşüzümü, kuru üzüm, kayısı, çubuk tarçın ve tuz ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince kağıt havlu koyup kapağı kapatarak demleyin.