Sahanda uskumru

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- kişilik -

Malzemeler

2 uskumru

1 soğan

1 yemek kaşığı dolusu dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Uskumruları fileto olarak hazırlayın. Soğanı soyup piyazlık doğrayın. Kuş üzümlerini sıcak suda şişmeye bırakın. Soğanı ısıtılmış zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun, sonra fıstıkları ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Balık etini, süzülmüş kuş üzümünü, yenibahar, tuz ve karabiberi ekleyin. 1-2 yemek kaşığı su ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 10-15 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin ve ateşten alıp biraz ılınmasını bekleyin. Üzerine limon suyunu gezdirip kıyılmış maydanozu serpip servis yapın.