Salatalık yatağında somon gravlax ve keçi peyniri tarifi

Malzemeler:

100 gr füme somon

100 gr tulum peyniri

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 çay kaşığı çörekotu

50 gr krema

Sunum için; salatalık



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice yoğurun. Ardından elinizle küçük toplar haline getirin. Sunum için ilk olarak salatalıkları ince şekilde kestikten sonra tabağa dizin. Üzerine hazırladığınız peynir toplarını yerleştirdikten sonra füme somonlara gül şekli verin. Tabağa peynir toplarının yanına koyduktan sonra çiçeklerle beraber tabağın sunumunu tamamlayabilirsiniz.