Şalgam bastı

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr şalgam

250 gr yağlı koyun eti

1 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük boy soğan

2.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 limonun suyu



Hazırlanışı:



Şalgamların kabuğunu soyup iri parçalar şeklinde doğrayın. Eti de aynı şekilde kesip tencereye alın. Tereyağını ekleyip kendi suyunu bırakıp çekene kadar orta ateşte kavurun. Halka şeklinde doğranmış soğanı ekleyip pişirmeye devam edin. İri parçalar şekline doğradığınız şalgamı ekleyin. 15 dakika kısık ateşte pişirin. Su, tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin. Şalgam ve et yumuşadığında tencereyi ocaktan alın. Yemeğin üzerine limon suyunu gezdirip servis yapın. Şalgam bastı artık hazır, afiyet olsun.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



