Sarımsaklı ızgara patlıcan

Malzemeler

750 gr. patlıcan

100 ml. zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

Bir fiske kimyon

Tuz ve karabiber

Bir tutam ince kıyılmış taze nane

Bir kase yoğurt



Hazırlanışı:

Patlıcanları 1 cm. kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda bir süre bekletin. Sudan çıkarıp fazla suyunu nazikçe sıkın. Sarımsakları tuzla birlikte dövün. Bir kapta zeytinyağı, kimyon ve karabiberle karıştırın. Patlıcanları ızgarada önlü arkalı yumuşayıncaya kadar pişirin. Sarımsaklı karışımı patlıcanlara önlü arkalı sürün. Üzerine ince kıyılmış nane yapraklarını serpiştirerek yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.





Not: Pişmemiş sarımsak hem daha fazla kokar hem de midesinde sorunu olanları rahatsız edebilir. Bu durumda dilerseniz sarımsakları az bir yağda hafifçe çevirerek sosu hazırlayabilirsiniz.