Sarımsaklı lüfer
Sarımsaklı lüfer tarifi...
2 kişilik
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Malzemeler
2 lüfer
1 demet maydanoz
2 limon
1 çay kaşığı karabiber
6 diş sarımsak
2 arpacık soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı beyaz şarap
Tuz
Hazırlanışı:
Balıkları yıkayıp tuzlayın. Üzerine limon suyunu gezdirin. Soğanları ve sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Beyaz şarap ekleyip 10 dakika pişirin. Lüferleri de ilave ederek 10-15 dakika daha pişirin. Üzerini maydanoz yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.