Sarımsaklı lüfer

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sarımsaklı lüfer tarifi...

2 kişilik -

Malzemeler

2 lüfer

1 demet maydanoz

2 limon

1 çay kaşığı karabiber

6 diş sarımsak

2 arpacık soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı beyaz şarap

Tuz



Hazırlanışı:

Balıkları yıkayıp tuzlayın. Üzerine limon suyunu gezdirin. Soğanları ve sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Beyaz şarap ekleyip 10 dakika pişirin. Lüferleri de ilave ederek 10-15 dakika daha pişirin. Üzerini maydanoz yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

