Sebzeli biftek

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4 kişilik –

Malzemeler

2 soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 parça biftek (inceltilmiş)

400 gr kültür mantarı

1 salçalık kırmızıbiber

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık turuncu biber

1 havuç

Maydanoz

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp 2 cm kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Etleri de 2-2.5 cm kalınlığında doğrayın. Mantarları yıkayarak temizleyin ve ortadan ikiye kesin. Havucun kabuğunu soyarak yuvarlak doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayıp zeytinyağı ile birlikte döküm bir tavaya alın ve pembeleşinceye kadar soteleyin. Biber, havuç ve mantarları ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte soteleyin. Sebzeleri tavanın içerisinde kenara doğru alıp etleri ekleyin ve yüksek ateşte önlü arkalı kızartın. Sebzeler ile eti karıştırarak tüm malzeme yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirip sıcak servis yapın.