Kafanızı meşgul eden 'Akşama ne pişirsem?' sorusu için lezzetli bir cevabımız var!

Malzemeler

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 soğan

3 kereviz

2 havuç

1 küçük kırmızı lahana

2 su bardağı sarımsaklı domates püresi

1 su bardağı beyaz şarap

1 litre sebze suyu

Yarım kilo Cannellini fasulyesi ya da beyaz fasulye

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen



Hazırlanışı

Soğanı, kerevizi, havucu, kırmızı lahanayı doğrayın. Yağı geniş bir tencerede ısıtın. Soğanları ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun. Kereviz ve havucu ekleyip üç dakika pişirin. Lahanayı ekleyin ve yumuşayıncaya kadar karıştırın. Domates püresini, beyaz şarabı ve sebze suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Kaynamaya bırakın ve sonra ocağı kısıp bu şekilde 20 dakika daha pişirin. Ayrıca haşladığınız fasulyeleri ve fesleğeni ekleyip tuz ve taze çekilmiş karabiber ile tatlandırarak servis edin.