Sebzeli fırın rosto

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6 kişilik 1 saat

Malzemeler

600 gr az yağlı köftelik dana kıyma

1 adet ince orta boy havuç

1 adet orta boy kırmızı uzun dolmalık biber 

2 adet orta boy yeşil dolmalık biber 

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet yumurta 

1 adet ince pırasa varsa

1 adet beyaz lahana yaprağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 çay kaşığı kimyon, yenibahar 

2 dilim tost ekmeğinin içi

Üzeri için;

2 tatlı kaşığı domates salçası 

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı yoğurt



Hazırlanışı:

Biberlerin sapları kesilip tohumları ayıklanır ve iri iri doğranarak mutfak robotuna koyulur. Havuç ve kuru soğan soyulup yıkandıktan sonra kurulanır. Dörde bölünüp onlar da

robota koyulur. Pırasanın beyaz sapı ve lahana yaprağı kalın kalın dilimlenip mutfak robotundaki malzemelere ilave edilir. Sebzeler mutfak robotunda çok ezilmeden,

mercimek boyutuna gelinceye kadar çekilip geniş bir tavaya aktarılır. Malzemeler orta ısılı ateşte, suyu buharlaşıp yumuşayıncaya kadar, 3-4 dakika, sadece kendi suyuyla pişirilir. Ocaktan alınıp soğuması beklenir. Diğer taraftan, kıyma derin bir kaba koyulur. Ufalanmış ekmek içi eklenip yumurtalar kırılır. Tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar serpilip iyice yoğrulur. Püre haline gelen sebzeler ilave edilip tekrar yoğrulur. Yoğrulan köfte harcı tezgahın üzerine alınıp 6-7 santim yüksekliğinde, 20-25 santim

uzunluğunda bir rulo haline getirilir (şeklinin düzgün olmasına dikkat edilir). Üzeri için; salça, sıvıyağ ve yoğurt küçük bir kaseye aktarılıp çatal yardımıyla çırpılır. Karışım fırça yardımıyla köfte rulosunun her tarafına sürülür. Rulo fırın kağıdı serilmiş ya da ortası 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Köfte 5 dakika önceden 180 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında en az 40 dakika kadar pişirilip çıkarılır. Birazcık ılık hale gelmesi beklenip dilimlenerek servise sunulur. İstenirse domatesli bir sos yapılıp üzerine gezdirilir ve/veya püre, pilav, makarna veya haşlanmış sebzelerle servise sunulur.