Sebzeli hamsi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sebzeli hamsi tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

500 gr hamsi

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

1 orta boy soğan

Üzeri için

Yarım demet maydanoz



Hazırlanışı

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkardıktan sonra tuzlayıp bir tepsiye dizin. üzerine sırasıyla yuvarlak doğradığınız soğanları, küçük küp şeklinde doğradığınız patates ve havuçları ekleyin. Sebzelerin üzerine zeytinyağı, tuz ve 1 çay bardağı su gezdirip 170 derecede ısıtılmış fırında sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.