Sebzeli hamsi
Sebzeli hamsi tarifi...
4 kişilik
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Malzemeler
500 gr hamsi
2 orta boy patates
2 orta boy havuç
1 orta boy soğan
Üzeri için
Yarım demet maydanoz
Hazırlanışı
Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkardıktan sonra tuzlayıp bir tepsiye dizin. üzerine sırasıyla yuvarlak doğradığınız soğanları, küçük küp şeklinde doğradığınız patates ve havuçları ekleyin. Sebzelerin üzerine zeytinyağı, tuz ve 1 çay bardağı su gezdirip 170 derecede ısıtılmış fırında sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.