Sebzeli hamsi buğlama tarifi

Malzemeler

• Yarım kilo hamsi

• 1 soğan

• 2 patates

• 2 havuç

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 çay bardağı su

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber

Üzeri için:

• Yarım demet maydanoz



Hazırlanışı:

1- Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarttıktan sonra tuzlayın ve yağlı kağıt serili fırın kabının tabanına dizin.

2- Üzerine sırasıyla yuvarlak doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.

3- Sebzelerin üzerine zeytinyağı ve su gezdirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.