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Sebzeli hamsi buğlama

Sebzeli hamsi buğlama tarifi

Malzemeler
• Yarım kilo hamsi
• 1 soğan
• 2 patates
• 2 havuç
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay bardağı su
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı pul biber
Üzeri için:
• Yarım demet maydanoz

Hazırlanışı:
1- Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarttıktan sonra tuzlayın ve yağlı kağıt serili fırın kabının tabanına dizin.
2- Üzerine sırasıyla yuvarlak doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.
3- Sebzelerin üzerine zeytinyağı ve su gezdirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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