Sebzeli hamsi buğlama tarifi
Malzemeler
• Yarım kilo hamsi
• 1 soğan
• 2 patates
• 2 havuç
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay bardağı su
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı pul biber
Üzeri için:
• Yarım demet maydanoz
Hazırlanışı:
1- Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarttıktan sonra tuzlayın ve yağlı kağıt serili fırın kabının tabanına dizin.
2- Üzerine sırasıyla yuvarlak doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.
3- Sebzelerin üzerine zeytinyağı ve su gezdirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.