Bol sebzeli bir çorbayla enerji depolayın!
Malzemeler
Yarım soğan
1 dal pırasa
1 havuç
1 kereviz
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı zencefil
Yarım çay kaşığı zerdeçal
6 su bardağı tavuk suyu
Yarım limonun suyu
220 g tavuk göğüs eti
1 çay bardağı kuskus
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Maydanoz
Hazırlanışı
Yemeklik doğradığınız soğan, ince doğradığınız pırasa, yarım ay doğradığınız havuç, küçük küp doğradığınız kereviz ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Zencefil ve zerdeçalı ekleyip aromaların kokusu çıkana kadar kısık ateşte sotelemeye devam edin. Tavuk suyu, limon suyu, küp doğradığınız tavuk göğüs eti ve kuskusu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika da pişirip ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.