Bol sebzeli bir çorbayla enerji depolayın!

Malzemeler

Yarım soğan

1 dal pırasa

1 havuç

1 kereviz

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı zerdeçal

6 su bardağı tavuk suyu

Yarım limonun suyu

220 g tavuk göğüs eti

1 çay bardağı kuskus

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Maydanoz





Hazırlanışı

Yemeklik doğradığınız soğan, ince doğradığınız pırasa, yarım ay doğradığınız havuç, küçük küp doğradığınız kereviz ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Zencefil ve zerdeçalı ekleyip aromaların kokusu çıkana kadar kısık ateşte sotelemeye devam edin. Tavuk suyu, limon suyu, küp doğradığınız tavuk göğüs eti ve kuskusu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika da pişirip ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

