Sebzeli kuzu but tandır
6 kişilik
1 saat 20 dakika
Malzemeler
�1 adet kuzu but eti (kemikli 6-7 parça) (yaklaşık 1200-1400 gr)
Sosu için;
6 diş sarmısak �
2 adet orta boy kuru soğan �
8-10 adet tane yenibahar �
15 santim uzunluğunda taze biberiye � (1 yemek kaşığı ince kıyılmış biberiye de kullanılabilir) �
2 adet büyük boy portakalın suyu �
1 yemek kaşığı tatlı biber salçası (domates salçası da kullanılabilir) �
Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı �
Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan soya sosu �
1 çay kaşığı tuz
Karabiber �
4 adet orta boy domates
Hazırlanışı
Kuzu budu 6-7 adet kemikli büyük parçaya böldürülüp geniş ve derin bir kaba alınır. Sosun hazırlanması için; portakal suyu derin bir kaba aktarılır. ( İncecik yemeklik doğranmış olan kuru soğanlar eklenir. Üzerine ortadan ikiye bölünmüş sarımsaklar, yenibahar (tane karabiber de kullanılabilir) biber salçası, zeytinyağı, soya sosu, tuz ve karabiber eklenip çatal yardımıyla iyice çırpılır. Hazırlanan bu sos kenarda bekleyen et parçalarının üzerine aktarılıp etlerin sosa iyice bulanması sağlanır. Taze biberiye dalı da etlerin üzerine yerleştirilir. Etlerin olduğu kabın ağzı sıkıca örtülüp buzdolabına koyularak etler bu sosta 3-4 saat ya da bir gece bekletilir. Diğer taraftan, domatesler soyulup küp küp doğranır. Et parçaları sosuyla birlikte düdüklü tencereye yerleştirilir. Üzerine doğranmış domatesler eklenir. Hiç su eklemeden tencerenin kapağı sıkıca kapatılır ve orta ısılı ateşin üzerine oturtulur. Buhar çıkıncaya kadar pişirilip buhar çıkmaya başlayınca hemen ocağın altı kısılır. Etler kısık ateşte 25 dakika daha pişirilip ocaktan alınır. Tencere soğumaya bırakılır. Soğuyan tencerenin kapağı çevrilerek açılır. Et tandırda pişmiş gibi yumuşacık olacaktır. Et parçaları servis tabağına alınıp pilav, püre ya da sebzelerle servise sunulur. Düdüklü tencere değil, normal tencere kullanılacaksa etin üzerine en az 5 su bardağı su eklenir. Su kaynayınca Termikel ocağın altı kısılıp kısık ateşte 2-2,5 saat pişirilir. Dibinin tutmaması için sık sık karıştırılması gerekir.