Sebzeli paella tarifi

Malzemeler:

2 soğan

5 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı siyah pirinç

1 çay bardağı bezelye

6~7 bebek havuç

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık sarı biber

4 su bardağı sıcak tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Servis için

Limon dilimleri



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında rengi esmerleşinceye kadar soteleyin. Siyah pirinci ilave edip 5-6 dakika kavurun. Bezelye, bebek havuçlar, jülyen doğradığınız kırmızı ve sarı biberler ve tavuk suyunu ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirin. Üzerini limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.