Sebzeli paella tarifi
Malzemeler:
2 soğan
5 diş sarımsak
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 su bardağı siyah pirinç
1 çay bardağı bezelye
6~7 bebek havuç
1 dolmalık kırmızı biber
1 dolmalık sarı biber
4 su bardağı sıcak tavuk suyu
Tuz
Karabiber
Servis için
Limon dilimleri
Hazırlanışı:
Piyazlık doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında rengi esmerleşinceye kadar soteleyin. Siyah pirinci ilave edip 5-6 dakika kavurun. Bezelye, bebek havuçlar, jülyen doğradığınız kırmızı ve sarı biberler ve tavuk suyunu ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirin. Üzerini limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.