Sebzeli sarı biber dolması tarifi
Malzemeler:
4 dolmalık sarı biber
İç harcı için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 soğan
1 kabak
Yarım su bardağı kurutulmuş domates
Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Tuz
Karabiber
3 dal taze soğan
4~5 dal fesleğen
Hazırlanışı:
Dolmalık sarı biberleri yıkayın. Uzunlamasına ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. İç harcını hazırlamak için zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Küp doğradığınız kabak ve kurutulmuş domatesleri ekleyip soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca haşlanmış mercimeği ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan almadan önce ince kıydığınız yeşillikleri ekleyin. İç harcınızı biberlerin içine doldurup geniş bir tencereye alın. Üzerine çok az su ilave edip biberler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.