Akşam için lezzetli bir öneri...
Malzemeler
2 kabak
2 dolmalık yeşil biber
2 dolmalık kırmızı biber
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Sumak
500 g kuşbaşı tavuk eti
Servis için
Tırnak pide
Süzme yoğurt
Hazırlanışı
Sebzeleri küp doğrayıp geniş bir kaseye alın. üzerine zeytinyağı gezdirip baharatları ilave edin ve karıştırın. Kuşbaşı tavuk etleri ve sebzeleri sıra sıra tahta şişlere dizip ızgarada tavuklar ve sebzeler pişene kadar kızartın. Tavuk şişleri yanında süzme yoğurt ve tırnak pide ile servis yapın. Ayrıca kalan sebzeleri ayrı bir tava da çok az zeytinyağı ile soteleyip şişlerin yanında servis yapabilirsiniz.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.