Akşam için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

2 kabak

2 dolmalık yeşil biber

2 dolmalık kırmızı biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sumak

500 g kuşbaşı tavuk eti

Servis için

Tırnak pide

Süzme yoğurt



Hazırlanışı

Sebzeleri küp doğrayıp geniş bir kaseye alın. üzerine zeytinyağı gezdirip baharatları ilave edin ve karıştırın. Kuşbaşı tavuk etleri ve sebzeleri sıra sıra tahta şişlere dizip ızgarada tavuklar ve sebzeler pişene kadar kızartın. Tavuk şişleri yanında süzme yoğurt ve tırnak pide ile servis yapın. Ayrıca kalan sebzeleri ayrı bir tava da çok az zeytinyağı ile soteleyip şişlerin yanında servis yapabilirsiniz.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

