Sini köftesi

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8 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı bulgur

4 haşlanmış patates

1 soğan

2 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Köfte harcı için

250 gr kıyma

2 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Köfte harcı için, kıyma, bir su bardağı su ve tuzu tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Kıyma suyunu çekince ince kıyılmış soğan, tereyağı ve baharatları ilave edip kavurun. Bulgurlu harcı hazırlamak için yarım saat önceden bulguru ıslatın. Patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin. Pul biber, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi bulgura ilave edip ikiye bölün. Fırın tepsisi veya cam bir kabı yağlayın. Bulgurlu harcın yarısını kaba yayın. Üzerine kıymalı harcı ilave edin. Kalan bulgurlu karışımı kıymanın üzerine yayın. Tereyağı ile salçayı karıştırarak üzerine sürün. Daha önceden ısıttığınız 250 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilınınca servis yapın.