Şiş köfte tarifi

Malzemeler:

450 g kuzu kıyma

1 soğan

4-5 dal taze kişniş

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yenibahar

Bazlama için:

500 g un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

500 g yoğurt

Tuz

Tereyağı

Roka salatası için:

Yarım demet bebek roka

1 kırmızı soğan

Yarım çay bardağı tulum peyniri



Hazırlanışı:

Kuzu kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğan, ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız kişniş, maydanoz, tuz ve baharatları ilave edip yoğurun. Harçtan cevizden daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıp şişlere geçirin ve yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Bazlama için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan bezeler kopartın. Unlanmış tezgah üzerine alarak ince yuvarlaklar açın. Açtığınız hamurları yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Kızaran bazlamaların üzerine tereyağı sürün. Roka salatası için bebek roka yapraklarını piyazlık doğradığınız kırmızı soğan ve tulum peyniri ile karıştırın. Şiş köftelerinizi yanında bazlama ve roka salatası ile sıcak servis yapın.