Soslu uskumru dolması

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Soslu uskumru dolması tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

8 uskumru

3 soğan

1 limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

Yarım çay bardağı domates püresi

Tuz



Hazırlanışı:

Balıkların baş kısımlarını kesin. Bir kenarından açın. Rendelenmiş soğanı zeytinyağında kavurun. Limon suyunu ekleyip karıştırın. Ceviz içi, ufalanmış bayat ekmek içi, kırmızı pul biber, kıyılmış maydanoz, dereotu, domates püresi ve tuzu ilave edin. Harcı balıkların içine doldurun. Pişerken açılmaması için bir iple bağlayın. Zeytinyağında hafifçe kızartıp sıcak fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



