menu

close

menu

close

menu

close

Soya soslu ve sebzeli tavuk

Pratik ve muhteşem bir tarif

Malzemeler:
100 g mor lahana (İnce, uzun jülyen doğranmış)
100 g havuç (Kağıt gibi ince uzun doğranmış)
200 g taze fasulye (İnce ve jülyen doğranmış)
150 g mor soğan (Ay şeklinde doğranmış)
250 g noodle (Sıcak suda bekletilmiş)
2 yemek kaşığı tereyağı
Tavuk için
300 g kuşbaşı tavuk göğüs eti
Tuz, karabiber
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 yemek kaşığı tereyağı
Sosu için
1 çay bardağı soya sosu
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı susam

Hazırlanışı:
Bir kasede soya sosu, ince kıyılmış sarımsak ve kimyonu karıştırıp kenara alın. Geniş bir wok tavasını ısıtıp tereyağı ile birlikte kuşbaşı doğradığınız tavuk etini, tuzu, baharatı ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Tavuk etleri pişene kadar kavurun. Sonra ocaktan alın. Başka bir tavayı ısıtıp soğanlarla birlikte tereyağını ekleyin. Soğanlar yumuşayınca tüm sebzeleri pişirme sırasına göre 1’er dakika arayla ekleyerek kavurun. Sebzeler tamamen karıştıktan sonra üzerine önceden suda beklettiğiniz noodle’ları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız soya sosu ve tavuk etlerini ilave ederek harmanlayın. Tüm malzemeyi bir araya getirip ısıtın ve servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çilekli semizotlu patates salatası
Yumurtalı avokado burger
Pirinç mücveri
Kuşkonmaz tempura
İmambayıldı
Somon tartar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çilekli semizotlu patates salatası
Yumurtalı avokado burger
Pirinç mücveri
Kuşkonmaz tempura
İmambayıldı
Somon tartar

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.