Pratik ve muhteşem bir tarif

Malzemeler:

100 g mor lahana (İnce, uzun jülyen doğranmış)

100 g havuç (Kağıt gibi ince uzun doğranmış)

200 g taze fasulye (İnce ve jülyen doğranmış)

150 g mor soğan (Ay şeklinde doğranmış)

250 g noodle (Sıcak suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

Tavuk için

300 g kuşbaşı tavuk göğüs eti

Tuz, karabiber

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için

1 çay bardağı soya sosu

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı susam



Hazırlanışı:

Bir kasede soya sosu, ince kıyılmış sarımsak ve kimyonu karıştırıp kenara alın. Geniş bir wok tavasını ısıtıp tereyağı ile birlikte kuşbaşı doğradığınız tavuk etini, tuzu, baharatı ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Tavuk etleri pişene kadar kavurun. Sonra ocaktan alın. Başka bir tavayı ısıtıp soğanlarla birlikte tereyağını ekleyin. Soğanlar yumuşayınca tüm sebzeleri pişirme sırasına göre 1’er dakika arayla ekleyerek kavurun. Sebzeler tamamen karıştıktan sonra üzerine önceden suda beklettiğiniz noodle’ları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız soya sosu ve tavuk etlerini ilave ederek harmanlayın. Tüm malzemeyi bir araya getirip ısıtın ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.