Sucuk köftesi
6 kişilik
-
Malzemeler
500 gr az yağlı kıyma
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Yarım yemek kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı biber salçası
8 diş sarımsak
Tuz
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Kıymayı yoğurma kabına alın. İrmik, kimyon, pul biber, karabiber ve biber salçasını ilave edin. Sarımsakların kabuklarını soyup tuzla havanda ezip kıymaya ilave edin. Bir kaşık su ekleyerek 2-3 dakika yoğurun. 15 dakika dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde şekil verin. Kızgın yağda kızartıp sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.