Sütlü biber yemeği

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4 kişilik -

Melzemeler

10 sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber



Hazırlanışı

Zeytinyağını tavada ısıtın. Sivri biberlerin çekirdeklerini çıkarıp iri parçalar şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Birkaç dakika kavurun. Unu ilave edip kavurmaya devam edin. Soğuk sütü yavaşça ekleyin ve koyulaşıncaya kadar pişirin. Tuzla tatlandırın. Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın. Biberlerin üzerine gezdirip sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.