Süzek yapması

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6 kişilik -

Malzemeler

350 gr yağlı kıyma

4-5 diş sarımsak

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı yenibahar



Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağın kabuğunu soyup kıyın. Tuzu ekleyip iyice karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcından mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. İki avucunuzun arasında hafifçe bastırarak yassılaştırın. Süzgeci içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Yapmaları süzgece dizip buharda 35- 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.





