Tarhunlu dil balığı tarifi

Malzemeler

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı kuru tarhun

4 parça dil balığı

4 patates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Yarım demet tere

4 dal yeşil soğan

3 dal maydanoz

3 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz



Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve tarhunu bir kasede karıştırın ve yarım saat kadar bekletin. Dil balıklarını yayvan bir kaba alın ve üzerlerine 3 yemek kaşığı tarhunlu zeytinyağı sürüp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın ve tuzlu kaynar suda haşlayın. Dil balıklarını buzdolabından çıkartıp hafif unlayın. Kalan tarhunlu zeytinyağı ve tereyağını bir tavada kızdırın ve unladığınız dil balıklarını kızartın. Kızaran balıklarını kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Haşladığınız patatesleri ayrı bir tavada zeytinyağında hafif soteleyin ve geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine ince kıydığınız yeşillikler, siyah zeytin, mayonez ve tuzu ilave edip karıştırın. Sosu kızarttığınız dil balıklarının üzerine gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

