Tas kebabı

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg kuzu eti

2 soğan

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı dövülmüş kakule

Yarım çay kaşığı anason

1 demet kıyılmış nane

Tuz

Karabiber

1 demet kıyılmış maydanoz

500 gr yoğurt

5 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Küçük parçalar şeklinde doğranmış etleri geniş bir kaba alın. Kabukları soyulmuş ve kıyılmış soğan, toz tarçın, anason, dövülmüş kakule, nane, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip tüm malzemeyi harmanlayın. Eti 2-3 saat bu şekilde dinlendirin. Bakır veya çelik bir tasa terbiye edilen eti doldurun. Tası fırın tepsisine elinizle etlerin dökülmesini engelleyerek ters biçimde yerleştirin. Tepsiye 4 su bardağı suyu ekleyin. Su azalıp et yumuşayana kadar pişirin. Sarımsakların kabuğunu soyup ezin. Yoğurda sarımsak ekleyip çırpın. Etin yanında servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.