Tas kebabı
6 kişilik
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Malzemeler
1 kg kuzu eti
2 soğan
Yarım çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı dövülmüş kakule
Yarım çay kaşığı anason
1 demet kıyılmış nane
Tuz
Karabiber
1 demet kıyılmış maydanoz
500 gr yoğurt
5 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Küçük parçalar şeklinde doğranmış etleri geniş bir kaba alın. Kabukları soyulmuş ve kıyılmış soğan, toz tarçın, anason, dövülmüş kakule, nane, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip tüm malzemeyi harmanlayın. Eti 2-3 saat bu şekilde dinlendirin. Bakır veya çelik bir tasa terbiye edilen eti doldurun. Tası fırın tepsisine elinizle etlerin dökülmesini engelleyerek ters biçimde yerleştirin. Tepsiye 4 su bardağı suyu ekleyin. Su azalıp et yumuşayana kadar pişirin. Sarımsakların kabuğunu soyup ezin. Yoğurda sarımsak ekleyip çırpın. Etin yanında servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.