Tavuk etli kabak graten

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- kişilik -

Malzemeler

4 kabak

500 gr tavuk eti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 sivri biber

1 salçalık kırmızıbiber

1 dolmalık sarı biber

2 domates

30 gr tereyağı

1 kahve fincanı un

2 su bardağı sıcak süt

100 gr rendelenmiş eski kaşar peyniri

1 tutam kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kabakların kabuğunu temizleyip uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Kabakları tuzlu kaynar suda hafifçe diri kalacak şekilde haşlayın. Kabakların uç kısımlarını kesip içlerini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Fırın tepsisine dizin. Soğanın kabuklarını soyup kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanı kısık ateşte kavurun. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş tavuk etini ekleyip kavurmaya devam edin. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri de aynı şekilde doğrayıp biberle birlikte tavaya ilave edin. Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Fırını 200 derecede ısıtın. Tereyağı ve unu tencereye alıp un pembeleşene kadar kavurun. Sütü yavaşça ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Kaşar peynirinin yarısı, tuz ve karabiberi ekleyip tencereyi ocaktan alın. Sosun yarısını tavuk etli harcı ekleyip karıştırın. Kabakların içine hazırladığınız tavuk etli harçla doldurun. üzerine birer kaşık sostan gezdirip kaşar peyniri serpin. Tepsiyi sıcak fırına yerleştirip kabakların üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.