Tavuk etli milföy pay

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- kişilik -

Malzemeler

750 gr kemiksiz tavuk but

2 pırasa

1 çay bardağı haşlanmış tane mısır

2 salçalık kırmızıbiber

50 gr tereyağı

2 diş sarımsak

50 gr un

1 yemek kaşığı ince doğranmış tarhun

5-6 dal ince kıyılmış maydanoz

2 büyük boy milföy

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tereyağını tavaya alıp ısıtın. Yemeklik doğradığınız sarımsağı ve ince dilimlediğiniz pırasayı ekleyip soteleyin. Pırasa biraz yumuşayınca jülyen doğradığınız kırmızıbiberi ve küp şeklinde doğradığınız tavuk etini ekleyip soteleyin. Tavuk etinin pişmesine yakın mısır, tarhun, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. 2-3 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yuvarlak fırın kabına tavuklu harcı döküp yayın. Bir milföyün üzerine un serpip fırın kabının büyüklüğünde açın. Fırın kabının üzerine kapatın. üzerine yumurta sarısı sürün. Diğer milföyü de az açıp yaprak şeklinde şekiller çıkarın. Milföyün üzerine yapıştırın. önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

