Tavuk etli ve sebzeli pilav
- kişilik
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Malzemeler
100 gr tavuk bonfile
100 gr tavuk pirzola
100 gr kanat
200 gr tavuk baget
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 dolmalık kırmızıbiber
1 dolmalık sarı biber
2 su bardağı baldo pirinç
1 tutam safran
Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
1 su bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
Hazırlanışı:
Tüm tavuk etlerini haşlayın. Haşlanan tavuk etlerini zeytinyağı eklediğiniz geniş bir tavaya aktarın. Tavuk suyunu kenarda bekletin. Tavuk etlerini tavada hafif kızarıncaya kadar pişirin ve tavadan alın. Aynı tavada kıyılmış sarımsak ve küp doğranmış biberleri yumuşayıncaya kadar pişirin. üzerine 1 bardak tavuk suyu ve 1 bardak sıcak su ekleyin. Pirinci ekleyin. Safran, kırmızı toz biber ve bezelyeyi ilave edip pişirmeye devam edin. Pirinçler iyice yumuşayınca ocaktan alın. Pilavın üzerine etleri dizip sıcak servis yapın.Tavuk etli ve sebzeli pilav artık hazır, afiyet olsun.