Tavuk gumbo

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4 kişilik -

Malzemeler

1 soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı un

1 demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 kırmızı biber

3 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağı soya sosu

2 yemek kaşığı balzamik sirke

2 defne yaprağı

Tuz

Karabiber

4 parça göğüs tavuk eti

Üzeri için

Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Unu ekleyerek kıvamını koyulaştırın. İnce kıydığınız taze soğan ve maydanozu ilave edip pişirin. Tavuk suyu, soya sosu, balzamik sirke, defne yaprağı, tuz ve karabiberini ekleyerek pişirmeye devam edin. Tavuklarınızı izli bir tavada kızartın. Pişen sosu bir servis tabağına alın. Kızaran tavuğu içine yerleştirin. İnce kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.