Tavuk gumbo
Deneyin!
4 kişilik
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Malzemeler
1 soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı un
1 demet taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 kırmızı biber
3 su bardağı tavuk suyu
1 çay bardağı soya sosu
2 yemek kaşığı balzamik sirke
2 defne yaprağı
Tuz
Karabiber
4 parça göğüs tavuk eti
Üzeri için
Frenk soğanı
Hazırlanışı:
Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Unu ekleyerek kıvamını koyulaştırın. İnce kıydığınız taze soğan ve maydanozu ilave edip pişirin. Tavuk suyu, soya sosu, balzamik sirke, defne yaprağı, tuz ve karabiberini ekleyerek pişirmeye devam edin. Tavuklarınızı izli bir tavada kızartın. Pişen sosu bir servis tabağına alın. Kızaran tavuğu içine yerleştirin. İnce kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.