Tavuk kebap kallavi

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4 kişilik 55 dakika

Malzemeler

3 adet orta boy tavuk göğüs eti 

5 yemek kaşığı zeytinyağı 

1 adet orta boy kuru soğan 

3 diş sarımsak 

2 adet orta boy dolmalık kabak 

3 adet yeşil çarliston biber 

2 adet kırmızı dolmalık biber 

2 adet orta boy domates 

4 çay kaşığı acı biber salçası 

2 çay kaşığı tuz, karabiber

2 çay kaşığı kırmız pul biber

2 su bardağı ılık su (tavuk suyu da kullanılabilir)

1 demet dereotu



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etleri kuşbaşı doğranır. Bir tepsiye 1 yemek kaşığı un serpilir ve tavuk etleri una bulanıp kenarda bekletilir. Kabakların dışı kazınır ve küp küp doğranır. Yeşil ve kırmızı biberlerin tohumları temizlenir. Biberler kalın şeritler halinde dilimlenir. Kuru soğan incecik doğranır. Domateslerin kabukları soyulup küp küp doğranır. Zeytinyağı geniş bir tencerede orta ısıdaki ateşte kızdırılır. Tavuk etleri yağa aktarılıp tahta bir kaşıkla 4-5 dakika kavrulur. Etlerin rengi dönüp hafifçe suyunu çektiklerinde sarımsak ve soğan eklenir. 1-2 dakika pişirilip yeşil ve kırmızı biber katılıp salça da eklenir ve 2-3 dakika kavrulur. Tuz, karabiber ve kırmızı biber serpiştirilip ılım tavuk suyu eklenir. Kaynadıktan sonra ocakta kısık ateşte 20 dakika daha pişirilen yemeğe ince kıyılmış dereotu ilave edilip ocaktan alınır ve sıcak olarak servise sunulur.