Tavuklu ve nohutlu bulgur pilavı
4 kişilik
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Malzemeler
2 su bardağı kepekli bulgur
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak et suyu
1 su bardağı su
1 havuç
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber
1 defne yaprağı
250 gr parça tavuk eti
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Bir tencerede ince kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Defne yaprağı, tuz, et suyu ve suyu ekleyin. Kaynayınca bulguru ilave edip karıştırın. üzerine nohut ve havuçları ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Tavuk etlerini ayçiçeği yağı ile tavada soteleyin. Etler yumuşayınca pilava ilave edin. Karıştırıp bol karabiber serperek servis yapın.