Tavuklu ve nohutlu bulgur pilavı

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4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı kepekli bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak et suyu

1 su bardağı su

1 havuç

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

1 defne yaprağı

250 gr parça tavuk eti

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Bir tencerede ince kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Defne yaprağı, tuz, et suyu ve suyu ekleyin. Kaynayınca bulguru ilave edip karıştırın. üzerine nohut ve havuçları ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Tavuk etlerini ayçiçeği yağı ile tavada soteleyin. Etler yumuşayınca pilava ilave edin. Karıştırıp bol karabiber serperek servis yapın.