Tavuklu ve patatesli su teresi salatası tarifi

Malzemeler:

1 demet su teresi

1 adet tavuk göğüs eti

1/2 kilo taze patates

5-6 adet sivri biber

10-12 adet kiraz domates

2 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Patatesleri kabuklarıyla yıkayıp derin bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika kadar haşlayın. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tavuk göğüs etini dilimleyin. Bir kaba alın ve üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ocağın üzerinde iyice ısıtın ve tavukların her iki tarafını 2-3 dakika pişirin. Bir tabağa alıp üzerine tuz ve karabiber serpin. Sivri biberleri yemeklik doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayın. Kiraz domatesleri ikiye kesin. Su teresini yıkayıp yaprakları iyice kurutun. Sosu için hardalı, limon suyunu, tuzu, balı ve karabiberi bir kabın içinde karıştırın, karıştırmaya devam ederken yavaş yavaş 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Salata malzemesine sosu ekleyerek tatlandırın. Servis tabağına alın. Izgara tavuk etleri ile birlikte hemen servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.