Taze sarımsaklı bakla kavurması
Malzemeler:
5-6 dal taze sarımsak
2 dal taze soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 kg bakla
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Yarım demet dereotu
5-6 dal nane
Hazırlanışı:
İnce doğradığınız taze sarımsak ve piyazlık doğradığınız taze soğanı zeytinyağında soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başladığında baklayı ekleyip 7-8 dakika daha soteleyin. Suyunu ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıyılmış dereotu ve naneyi ilave edip ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 10-15 dakika dinlendirdikten sonra ılık servis yapın.