Taze sarımsaklı bakla kavurması

Malzemeler:

5-6 dal taze sarımsak

2 dal taze soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 kg bakla

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Yarım demet dereotu

5-6 dal nane



Hazırlanışı:

İnce doğradığınız taze sarımsak ve piyazlık doğradığınız taze soğanı zeytinyağında soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başladığında baklayı ekleyip 7-8 dakika daha soteleyin. Suyunu ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıyılmış dereotu ve naneyi ilave edip ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 10-15 dakika dinlendirdikten sonra ılık servis yapın.